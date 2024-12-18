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Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, достиг уровня 41.8271 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.9143 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 32 коп до 53.1413 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6534 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.3012 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.827100 +0.0868
EUR Евро 43.914300 +0.1079
GBP Фунт стерлингов 53.141300 +0.319
CHF Швейцарский франк 46.653400 --0.1066
PLN Польский злотый 10.301200 +0.0274

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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