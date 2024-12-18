Курс валют НБУ на 18 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, достиг уровня 41.8271 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.9143 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 32 коп до 53.1413 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6534 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.3012 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.827100
|EUR
|Евро
|43.914300
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.141300
|CHF
|Швейцарский франк
|46.653400
|PLN
|Польский злотый
|10.301200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.