Курс валют НБУ на 18 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 декабря, достиг уровня 41.8271 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.9143 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 32 коп до 53.1413 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 46.6534 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 3 коп до 10.3012 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.827 100 EUR Евро 43.914 300 GBP Фунт стерлингов 53.141 300 CHF Швейцарский франк 46.653 400 PLN Польский злотый 10.301 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.