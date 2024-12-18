Зеленский: Трамп знает о нежелании Украины просто заморозить войну
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. В то же время он почувствовал, что избранный президент США хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос конфликта в Украине. Об этом он рассказал во время общения онлайн с читателями французского издания Le Parisien, сообщает Укринформ.
"Трамп знает о моем желании никуда не спешить во вред Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", - прокомментировал глава Украины итоги переговоров с Трампом в Париже
Он также добавил:
"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами".
По его словам, Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако у него еще нет доступа ко всей необходимой информации.
"Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", - сказал он.
По мнению Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.
"Мы хотели бы видеть более сильную поддержку Украины со стороны США. Наши команды уже работают с командами президента Трампа. Мы будем строить отношения с новой администрацией, это будет нашим приоритетом. Соединенные Штаты были и остаются нашим ведущим донором в этой войне, хотя для Украины, я хочу подчеркнуть, важны и Европа, и Соединенные Штаты. Мы не ставим никого выше других", - подчеркнул он, добавив, что Америка может влиять на Путина.