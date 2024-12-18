Зеленский: Трамп знает о нежелании Украины просто заморозить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп знает о нежелании Украины сдаваться и замораживать войну. В то же время он почувствовал, что избранный президент США хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос конфликта в Украине. Об этом он рассказал во время общения онлайн с читателями французского издания Le Parisien, сообщает Укринформ.

"Трамп знает о моем желании никуда не спешить во вред Украине. Страна уже давно борется за свой суверенитет. Сколько бы президентов или премьер-министров не хотели объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости" , - прокомментировал глава Украины итоги переговоров с Трампом в Париже

Он также добавил:

"Опасность заключалась бы в том, чтобы сказать: Мы заморозим войну и договоримся с россиянами".

По его словам, Дональд Трамп очень хочет двигаться быстро, чтобы решить вопрос войны, однако у него еще нет доступа ко всей необходимой информации.

"Пока он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Министерству обороны, определенным дипломатическим каналам и так далее. Когда он будет там, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации" , - сказал он.

По мнению Зеленского, важно, чтобы изменения в США с приходом Трампа к власти были в пользу Украины.