"Укрзализныця" пустит новый поезд между Черновцами и Львовом

"Укрзализныця" назначает региональный поезд №802/801 Черновцы — Львов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Региональный поезд будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы в такие дни:

декабрь — 21-25, 27-31;

январь — 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.

"Глубина продажи билетов — 5 суток до даты отправления" , — отмечают в "УЗ".

О дальнейшем курсировании обещают сообщить позже.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустит на зимние праздники дополнительные поезда.