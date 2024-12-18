"Укрзализныця" пустит новый поезд между Черновцами и Львовом
"Укрзализныця" назначает региональный поезд №802/801 Черновцы — Львов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Региональный поезд будет курсировать по маршруту Черновцы — Львов — Черновцы в такие дни:
- декабрь — 21-25, 27-31;
- январь — 1, 4, 5, 7, 8, 10-15, 18-20, 22, 24-29.
"Глубина продажи билетов — 5 суток до даты отправления", — отмечают в "УЗ".
О дальнейшем курсировании обещают сообщить позже.
Как сообщалось, "Укрзализныця" запустит на зимние праздники дополнительные поезда.