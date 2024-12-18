Администрация Байдена и команда Трампа обсуждают Украину – Госдеп

Между администрацией Джо Байдена и новой командой избранного президента Дональда Трампа проходит коммуникация по вопросам, связанным с внешней политикой, в том числе в контексте войны России против Украины, сообщает Укринформ.

"Мы общались с новой администрацией по целому ряду вопросов внешней политики" , - отметил Миллер на вопрос, коммуникирует ли действующее правительство с грядущей администрацией по Украине.

Он напомнил, что президент Джо Байден встречался лично с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, госсекретарь Энтони Блинкен беседовал с назначенным министром Марко Рубио. Кроме того, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что неоднократно общался со своим преемником.

В то же время в контексте украинского вопроса Миллер подчеркнул, что никто не может диктовать Украине, вступать ли ей в переговорный процесс, и когда это нужно делать.

"Украина – это страна, которая является жертвой агрессии России, и они должны решать, по какому пути двигаться дальше" , - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что именно Украина несет на себе обузу российской агрессии, в то время как украинцы страдают от военных преступлений и зверств.