На фронте почти 200 боёв: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В течение минувших суток на всех участках фронта зафиксировано 199 боевых столкновений с российскими оккупантами. Самые ожесточённые бои шли на Покровском, Курском и Времьевском направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг четыре раза безуспешно штурмовал позиции украинских защитников возле населённого пункта Волчанск, применяя штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отбивали штурмы противника неподалёку от Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз вблизи Зелёного Гая, Тернов, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские войска отбили девять атак противника вблизи Григоровки, Белогоровки, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло три боевых столкновения в районе населённых пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил семь атак в сторону Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Нововасильевки, Песчаного, Новоолениовки, Новопустинки, Чумацкого, Украинки, Сухого Яра и Новоелизаветовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 28 атак. Наиболее активно оккупанты пытались продвинуться вблизи Дачного, Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Янтарного.

На Времьевском направлении противник совершил 27 штурмов позиций Сил обороны в районах Константинопольского, Сухих Яров, Сторожевого, Новосёлок, Темировки, Новополя и Новодаровки.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки врага вблизи Новоандреевки, Орехова и Новоданиловки.

Четыре раза безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций на Приднепровском направлении.

За минувшие сутки на Курском направлении украинские военные отбили 49 вражеских атак, враг совершил около 500 артиллерийских обстрелов, нанёс восемь авиаударов и сбросил 10 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населённых пунктов.