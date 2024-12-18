В США прокомментировали завершение контракта о транзите российского газа через Украину

США надеются, что истечение контракта на транзит газа РФ через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщает Голос Америки.

"Я действительно на это надеюсь" , - сказал замгоссекретаря США Джеффри Паетт.

"Почему ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?" , - добавил он.

Контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже предприняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а идущего через Украину российского газа – до 4%.

Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, закупавшие более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений по поставкам газа по России, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе, опасаясь об обеспечении газовой поставки в Приднестровье, которое контролирует Россия.

Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо побеседовал с телефоном об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. В течение выходных Фицо сказал, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продлила транзит российского газа в 2025 году.