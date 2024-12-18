В США прокомментировали завершение контракта о транзите российского газа через Украину
США надеются, что истечение контракта на транзит газа РФ через Украину станет мощным шагом к завершению эпохи зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщает Голос Америки.
"Я действительно на это надеюсь", - сказал замгоссекретаря США Джеффри Паетт.
"Почему ради Бога, кого-то может интересовать продолжение этих отношений?", - добавил он.
Контракт Украины и России на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Европа уже предприняла шаги, чтобы подготовиться к остановке транзита. Доля российского газа в Европе снизилась до 6%, а идущего через Украину российского газа – до 4%.
Наиболее уязвимыми считаются Австрия и Словакия, закупавшие более 90% газа из России в прошлом году. Из-за опасений по поставкам газа по России, парламент Молдовы в пятницу, 13 декабря, проголосовал за введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе, опасаясь об обеспечении газовой поставки в Приднестровье, которое контролирует Россия.
Словакия и Венгрия прилагают усилия на государственном уровне, чтобы Украина продолжила транзит российского газа. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо побеседовал с телефоном об этом с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. В течение выходных Фицо сказал, что его страна ведет "очень интенсивные" переговоры, чтобы Украина продлила транзит российского газа в 2025 году.
Шмигаль в понедельник в соцмедийном сообщении отверг возможность продления соглашения с "Газпромом". Он, однако, заявил:
"Если Еврокомиссия официально обратится в Украину по транзиту любого другого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы достичь соответствующей договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации".