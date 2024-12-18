Президент Южной Кореи не явился на допрос по делу о мятеже

Президент Южной Кореи проигнорировал повестку на допрос по делу о введении им кратковременного военного положения в стране. Он должен был сегодня явится в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap News.

Как пишет издание, совместная следственная группа попросила Юн Сок Еля явиться в офис директора по информационным технологиям в Квачхоне (к югу от Сеула), в среду в 10:00. Однако он не явился.

Отмечается, что Юн Сок Елю предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу путем объявления им военного положения 3 декабря. После случившегося парламент проголосовал за импичмент президенту. Теперь он отстранен от должности до рассмотрения дела Конституционным судом.

Yonhap добавило, что многочисленные попытки доставить повестку Юну в начале этой недели потерпели неудачу. Причиной стало то, что администрация президента отказалась ее принять либо же отправила письмо обратно.

В свою очередь, глава Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), О Дон Ун, заявил во вторник законодательному комитету Национальной ассамблеи, что повестка отклоняется "намеренно" и что его агентство оперативно предпримет "законные" ответные меры.

Он также сообщил, что директор по информационным технологиям изучает, были ли соблюдены критерии для выдачи ордера на арест Юна, основываясь на своем заключении, что это "наиболее соответствует законным процедурам", а не попытка экстренного ареста без ордера.

Директор по информационным технологиям также рассматривает возможность выдачи повторной повестки.

Прокуратура, которая проводит параллельное расследование дела о введении военного положения, отдельно попросила Юна явиться на допрос в субботу после того, как он проигнорировал полученную ранее повестку в воскресенье.

Напомним, несмотря на голосование парламента за импичмент, президент Юн Сок Ель пообещал бороться за свое политическое будущее.