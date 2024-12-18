В Госдепе не исключают переброску в РФ новых подразделений КНДР

США пока не имеют подтверждений о переброске новых подразделений из Северной Кореи в Россию, однако не исключают такой возможности. Об этом заявил во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

Миллера спросили, наблюдают ли США новый "транш" северокорейских военных в Россию.

"Я не имею новых сообщений о переброске дополнительных солдат из Северной Кореи в Россию" , – отметил он.

Зато представитель акцентировал, что США "продолжают оценивать, что это возможно".

По его словам, американская сторона также может подтвердить, что северокорейские солдаты были развернуты на линии фронта в Курской области, "и мы видели, как они несли потери, как убитыми, так и ранеными в бою".

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.