Воздушные силы: ПВО сбила более 50 беспилотников, еще 30 – не достигли целей

В ночь на 18 декабря россияне атаковали Украину ударными и имитационными дронами. Силы противовоздушной обороны сбили 51 беспилотник, еще 30 исчезли с радаров и не достигли целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 81 "Шахед" и беспилотник другого типа из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел (РФ).

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 51 ударного БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских локационно потеряны (без негативных последствий)" , – говорится в сообщении.

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.