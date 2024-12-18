В Пентагоне признали, что не успеют потратить все средства, выделенные на Украину - NYT

В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что действующая американская власть верит, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которую Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника американского Министерства обороны, сообщает Европейская правда.

Как отметила чиновница, американская администрация планирует объявить о дополнительной помощи Украине до конца года. Но, по ее словам, было бы трудно спешить с отправкой на поле боя той суммы, которая осталась до начала работы администрации Трампа в январе 2025 года.

Она акцентировала, что администрация Байдена использует часть из $5,6 млрд, которые остаются в президентском распоряжении.

Это, по ее словам, позволит администрации передать запасы Пентагона Украине вместо того, чтобы ждать месяцы или годы, которые могут понадобиться оборонным подрядчикам для производства вооружений по новым контрактам.

"Мы продолжим принимать пакеты помощи до конца каденции этой администрации. Но $5,6 млрд – это значительный объем полномочий, поэтому я, безусловно, предполагаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и будут доступны для использования" , – заявила она.

Также она отметила, что администрация Байдена, вероятно, использует все $1,2 млрд (USAI), оставшиеся в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности, которая позволяет Киеву закупать товары непосредственно в оборонной промышленности.

Журналисты добавили, что остается большим вопросом то, "использует ли администрация новоизбранного американского президента Дональда Трампа эти деньги на помощь Украине".

Напомним, газета WSJ писала, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

В то же время представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что действующая американская власть верит, что Украине для борьбы до конца 2025 года хватит военной помощи, которую Штаты уже предоставили или планируют предоставить до конца каденции Джо Байдена.