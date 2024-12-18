Российские войска обстреляли Купянск: ранены двое полицейских

Российское войско 17 декабря обстреляло Купянск Харьковской области из реактивной артиллерии и атаковало дронами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Утром оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". Повреждено частное предприятие.

Позже — атаковали двумя дронами "Молния".

От одного из ударов ранены двое полицейских.

От другого — поврежден частный дом.

По поселку Золочев вечером ударили тремя управляемыми авиабомбами и четырьмя дронами Shahed, обстреляли из РСЗО. Ранен мужчина, повреждены частные дома, газопровод, ЛЭП, есть разрушения на агропредприятии.

Авиабомбами также били по 5 селам Золочевской громады — Березовке, Черноглазовке, Снегам, Удам, Орешанке.

"По открытой местности. Без пострадавших" , — описывают последствия ударов правоохранители.

Село Васильев Хутор Чугуевского района атаковали беспилотником. Разбиты окна в административном помещении коммунального предприятия.

Как сообщалось, оккупанты ударили по приграничью Черниговщины, погиб пенсионер.