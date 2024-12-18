Российские войска обстреляли Купянск: ранены двое полицейских
Российское войско 17 декабря обстреляло Купянск Харьковской области из реактивной артиллерии и атаковало дронами, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Утром оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". Повреждено частное предприятие.
Позже — атаковали двумя дронами "Молния".
- От одного из ударов ранены двое полицейских.
- От другого — поврежден частный дом.
По поселку Золочев вечером ударили тремя управляемыми авиабомбами и четырьмя дронами Shahed, обстреляли из РСЗО. Ранен мужчина, повреждены частные дома, газопровод, ЛЭП, есть разрушения на агропредприятии.
Авиабомбами также били по 5 селам Золочевской громады — Березовке, Черноглазовке, Снегам, Удам, Орешанке.
"По открытой местности. Без пострадавших", — описывают последствия ударов правоохранители.
Село Васильев Хутор Чугуевского района атаковали беспилотником. Разбиты окна в административном помещении коммунального предприятия.
Как сообщалось, оккупанты ударили по приграничью Черниговщины, погиб пенсионер.