В шортлисты "Оскара" попали два документальных фильма об Украине

Документальные фильмы о войне в Украине "Фарфоровая война" и "Однажды в Украине" попали в краткие списки номинантов на 97 премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук. Об этом говорится в пресс-релизе Академии, сообщает Укринформ.

Лента "Фарфоровая война" (Porcelain War), попавшая в категорию «Документальный полнометражный фильм», стала одной из 15 работ в этом шортлисте.

Фильм, снятый режиссером Бренданом Белломо и Славой Леонтьевым. Над производством "Фарфоровой войны" работали кинохудожники из США, Украины и Австралии. В картине рассказывается о трех художниках фарфоровой анималистики из Украины, сам Слава Леонтьев также снялся в фильме.

Другим документальным фильмом о войне в Украине, попавшем в короткие списки номинантов на премию "Оскар", стал "Однажды в Украине" (Once upon a Time in Ukraine).

Он вместе с 13 своими конкурентами попал в категорию "Документальный короткометражный фильм".

Режиссерами фильма, рассказывающего о войне в Украине глазами детей, стали Бетси Вест и Эрла Мака.

Отмечается, что голосование по номинации начинается в среду, 8 января и завершается в воскресенье, 12 января.

Номинанты на 97-ю церемонию вручения премии "Оскар" будут объявлены в пятницу, 17 января.

Сама церемония состоится в воскресенье, 2 марта, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Ее будут транслировать в прямом эфире более чем в 200 странах.