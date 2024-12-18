Германия переносит ремонтный центр украинской техники из Словакии: в чем причина

Германия решила перенести ремонтный центр для украинской крупной военной техники, созданный в Словакии, на собственную территорию, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ntv.

Как заявил представитель Министерства обороны Германии, процесс должен завершиться до 31 декабря 2024 года.

Сообщается, что решение было принято из-за проблем в организации и операционных процессах на словацком объекте.

Известно, что этот ремонтный центр начал свою работу в Словакии с конца 2022 года. Он обслуживал ключевые единицы военной техники ВСУ, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, бронированные машины Dingo, ракетные системы MARS II и зенитные установки Gepard.

Однако Словакия, по словам немецких чиновников, неоднократно демонстрировала "громоздкость" в организации работы центра.

Также среди ключевых проблем были названы разногласия в интерпретации европейских таможенных правил и сложности с проведением капитального ремонта поврежденной техники.

Несмотря на перенос центра, Германия уверяет, что ремонт техники для Украины остается приоритетом. Там напомнили, что в Литве и на территории Украины уже работают другие немецкие ремонтные центры, которые также обслуживают предоставленную ВСУ военную технику.

Помощь Германии Украине

Германия является одним из ведущих партнеров Украины, предоставляя значительную военную помощь в ее противостоянии российской агрессии.

Например, недавно стало известно о том, что Берлин профинансирует передачу Украине еще 20 БМП Marder.

Также сегодня Германия вместе с другими странами продолжает обсуждать вопрос миротворческой миссии в Украине после завершения боевых действий. Комментируя возможность отправки немецких солдат в качестве миротворцев в Украину, министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что это возможно.

Кроме этого, Польша призвала Германию увеличить военные расходы, ведь предполагает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может сократить помощь Киеву.