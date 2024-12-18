Турция впервые построит два военных корабля для страны НАТО

Турция и Португалия подписали соглашение о строительстве двух кораблей для Военно-морских сил Португалии – впервые для страны-члена НАТО и ЕС. Об этом пишет TRT Haber, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, подрядчиком для строительства кораблей для ВМС Португалии стала компания STM, которая строит корветы для ВМС Украины.

"STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc построит в Турции как генеральный подрядчик два корабля пополнения запасов и материально-технического обеспечения для ВМС Португалии" , – отмечает телеканал.

Церемония подписания соглашения состоялась в Лиссабоне.

Таким образом, Турция впервые будет экспортировать военные корабли в страны-члены Европейского Союза и НАТО.

Отметим, в августе 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса Ada ВМС ВСУ, который Украине строила Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".

В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

А уже в августе 2024 года в Турции спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.