СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева: возможны проверки
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые мероприятия по безопасности в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей города.
Во время проведения мероприятий правоохранители проводят:
- осмотр территории, а также помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;
- проверку граждан, находящихся в правительственном квартале столицы.
Также во время мероприятий возможны:
- ограничение прохода и проезда по улицам Киева;
- проверка документов у граждан;
- осмотр автомобилей.
"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - пишет СБУ.
Напомним, что в Киеве недавно полиция проводила масштабные следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци" и поездах международного сообщения.