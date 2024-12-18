СБУ проводит мероприятия по безопасности в центре Киева: возможны проверки

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит плановые мероприятия по безопасности в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что мероприятия проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов и усиление безопасности жителей города.

Во время проведения мероприятий правоохранители проводят:

осмотр территории, а также помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

проверку граждан, находящихся в правительственном квартале столицы.

Также во время мероприятий возможны:

ограничение прохода и проезда по улицам Киева;

проверка документов у граждан;

осмотр автомобилей.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа" , - пишет СБУ.

Напомним, что в Киеве недавно полиция проводила масштабные следственные действия в офисных помещениях структурного подразделения "Укрзализныци" и поездах международного сообщения.