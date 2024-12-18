Автопроизводители Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии – источники

Источники сообщают, что автомобилестроительные компании Honda и Nissan вскоре подпишут базовое соглашение о слиянии. Второй и третий по величине автопроизводители Японии рассматривают возможность создания холдинговой компании для повышения конкурентоспособности за счет совместного использования технологий и раздела затрат, сообщает NHK.

В августе две компании договорились о разработке общих программных платформ и стандартизации деталей электромобилей, включая обмен спецификациями моделей и поставками деталей.

Ранее в марте было объявлено о начале обсуждения стратегического партнерства в таких областях, как электрификация.

Автопроизводители сталкиваются с усиливающейся конкуренцией со стороны иностранных компаний. Американская Tesla и китайская BYD лидируют в области электромобилей, автономного вождения и разработки программного обеспечения.

Чистая прибыль Nissan за шесть месяцев по сентябрь упала почти на 94% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что отчасти объясняется вялыми продажами в США.

В прошлом месяце автопроизводитель заявил, что к марту 2027 года сократит мировые производственные мощности на 20% и упразднит 9.000 рабочих мест. На прошлой неделе он также объявил об изменениях в руководстве, включая назначение нового финансового директора.

Nissan является крупнейшим акционером Mitsubishi Motors.

Переговоры о слиянии с Honda могут включать обсуждение вопроса о включении Mitsubishi в возможную холдинговую компанию.