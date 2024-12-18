После повышения налогов закрылись 22 тысячи ФЛП – Опендатабот

22,5 тысячи ФЛП прекратили свою деятельность с момента подписания президентом закона о повышении налогов. В первые дни количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно, а 29 ноября - в день подписания закона - зафиксировано 2 332 закрытых бизнеса, сообщает Опендатабот.

22521 ФЛП прекратили свою деятельность после подписания Президентом закона о повышении налогов. В день подписания закона 2 332 ФЛП решили закрыться, а в среднем после начала действия закона количество закрытий достигало более 1 000 ежедневно. К сравнению, обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

В общей сложности 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте - 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность.

Значительную роль во всплеске закрытия ФЛП осенью сыграло принятие закона о повышении налогов. Некоторые предприниматели считают новые налоги несправедливыми, в то же время чиновники отмечают низкие ставки по сравнению с ЕС.