Гетманцев отметил финансовый вклад в Победу Украины моделей OnlyFans

350 украинских моделей сервиса эротического контента Onlyfans задекларировали 305,4 млн. грн. дохода. При этом они уплатили 59 миллионов гривен налогов на доходы физических лиц и военного сбора, сообщает Деловая столица.

Об этом на своем Telegram-канале написал нардеп, глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев.

"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в Победу" , — пишет Гетьманцев.

Нардеп предостерег от преследования таких девушек за "несвоевременно" уплаченные налоги.

"Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют" , — отметил он.

Кроме того, Гетманцев напомнил о том, что в Уголовном кодексе до сих пор существует статья 301, предусматривающая наказание за "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов".

Такие деяния наказываются штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

"Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать" , — пишет депутат.

Гетманцев призвал общество "быть честными по отношению к самим себе".