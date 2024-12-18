ЕС уже готовит следующий пакет санкций против России – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект следующего пакета санкций против России уже готовится. Об этом она заявила во время пленарного заседания Европейского парламента, сообщает Европейская правда.

Во время пленарного заседания Европейского парламента президент Еврокомиссии отметила, что следующий пакет санкций против России уже готовится.

Редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк ожидает, что его представят странам-членам ЕС в январе 2025 года.

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.