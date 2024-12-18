В Украине утвердили новые правила воинского учета для женщин. Отныне все женщины, которые хотят пройти базовую общую военную подготовку, должны стать на учет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Днепровской районной государственной администрации.

На воинский учет должны стать все женщины, которые хотят пройти базовые обучения по обращению с оружием или овладеть тактической медициной.

"В территориальных центрах комплектации и социальной поддержки напоминают: все военнообязанные женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновлять свои данные. Но закон прямо отмечает: мобилизация женщин в принудительном порядке пока не предусматривается" , - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с мая 2024 года, все женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны были стать на учет. В частности те, которые имеют медицинское образование.

Однако, риска, что женщин будут массово мобилизовать пока нет, поскольку продолжение службы должно быть только по их желанию. Если же они откажутся от дальнейшей службы, их просто снимут с учета.

Ранее мы писали, что 3 декабря Верховная Рада приняла правительственный законопроект №12076, который вводит новые правила воинского учета для женщин. Военный учет женщин касается только тех, кто получил образование по специальностям, определенным статьей 1 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно этому положению, на воинский учет должны становиться женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. А также, женщины, которые закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.