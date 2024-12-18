В Украину прибыла министерша иностранных дел Австралии

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг прибыла с визитом в Киев. Об этом заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, сообщает Укринформ.

"Я был рад приветствовать министра иностранных дел Пенни Вонг в Киеве сегодня утром. Это будет насыщенный день встреч и дискуссий" , – отметил дипломат.

Напомним, во время первого телефонного разговора с главой МИД Австралии Пенни Вонг в сентябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил приоритетные оборонные нужды и заинтересованность Киева в списанной бронированной технике.