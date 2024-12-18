СБУ перехватила разговоры россиян о больших потерях войск КНДР на Курщине

Перехват Службы безопасности Украины свидетельствует, что Силы обороны наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области, сообщает Украинская правда.

Как свидетельствует новый перехват СБУ, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-оккупантом, который воюет против Украины на Харьковщине, только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.

"Вчера поезд был, примерно около 100 человек. Сегодня ещё 120 – это уже 200. А сколько их ещё там? Одному Богу известно" , - жалуется жена захватчика.

В следующем разговоре она рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают боевикам КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях.

Россиянка также жалуется, что раненые северокорейцы не владеют русским, на английском медперсоналу запрещено с ними разговаривать, а онлайн-переводчик переводит с ошибками и искажением смысла.

В спецслужбе отмечают, что следователи СБУ уже открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне против Украины. Досудебное расследование осуществляется по 437 статье Уголовного кодекса Украины "Преступление агрессии".