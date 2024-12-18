Кабмин решил объединить два университета: что известно

17 декабря правительство приняло решение объединить два украинских университета. Речь идет о Донбасской национальной академии строительства и архитектуры и Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.﻿ Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой, пишет Катерина Творожникова, РБК-Украина.

Сейчас в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры обучается около 350 студентов. Однако, уже в конце января, 60 студентов завершат свое обучение.

По словам Лисового, это критически маленькое количество людей для функционирования университета. Однако, для Украины, сохранение преподавательского состава заведения и его научных школ, является важным.

"Учитываем демографическую ситуацию, а также приоритеты отраслевого и общеэкономического развития и восстановления, действуем в соответствии с задекларированной стратегией. Учреждения высшего образования объединяют ресурсы для усиления своей способности" , - отметил Лисовой.

Отметим, что в связи с российской оккупацией Макеевки, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры переехала в Краматорск в 2014 году. А в декабре 2024 года вуз объединили с Ивано-Франковским национальным техническим университетом нефти и газа. Отныне на базе коллектива Макеевского университета будет сформирован факультет строительства и архитектуры в ИФНТУНГ.