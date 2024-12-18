Минобороны до сих пор не направило в парламент законопроект о демобилизации – депутат

Министерство обороны до сих пор не направило в Верховную Раду проект закона о демобилизации во время действия военного положения. Об этом заявила народная депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, сообщает Укринформ.

"Никакого законопроекта (о демобилизации во время действия военного положения – ред.) от правительства или президента не поступило" , - сказала она.

Фриз подчеркнула, что это свидетельствует о том, что пока нет политической воли вводить четкие сроки для службы во время действия военного положения.

По ее словам, есть соответствующие законопроекты от фракции "Европейская солидарность", зарегистрированные еще в мае и июле 2024 года, но их рассмотрение было заблокировано на уровне Комитета нацбезопасности, «который должен как главный комитет принять решение, чтобы эти инициативы "ЕС" получили возможность быть включенными в повестку дня сессии ВР для рассмотрения».

"Поэтому, подводя итог, Кабмин нарушил нормы закона о мобилизации, согласно которому должен был внести свой законопроект в парламент. Более того, я уверена, что он в ближайшее время не собирается это делать" , - добавила депутат.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата.

Верховная Рада обязала правительство (министерство обороны) наработать в течение восьми месяцев законопроект о демобилизации.

По словам секретаря парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Романа Костенко, до 18 декабря МОУ должен подготовить соответствующий проект закона.