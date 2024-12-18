ЕС начнет переговорные кластеры о вступлении Украины в 2025 году

Европейский Союз планирует открыть кластеры в рамках переговоров с Украиной о ее вхождении в ЕС в течение следующего года на основе продемонстрированных Украиной достижений на пути к членству. Об этом в Страсбурге во время выступления на пленарном заседании Европарламента в рамках подготовки к Европейскому совету 19-20 декабря 2024 заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ.

"Мы должны продолжать нашу политическую поддержку для Украины. Они достигли огромного прогресса на пути к членству в Европейском Союзе. Если они будут в дальнейшем придерживаться этих усилий, мы должны быть готовы открыть переговоры вокруг фундаментального кластера в начале 2025 года и (открыть) другие кластеры - в течение этого года" , - подчеркнула фон дер Ляен.

Она добавила, что "украинцы борются сейчас за будущее в Европейском Союзе, и они должны знать, что их усилия вознаграждаются и что флаг Украины будет развеваться в сердце ЕС».

Как сообщалось, 19-20 декабря в Брюсселе состоится встреча глав государств и правительств ЕС в формате Европейского совета. Среди главных тем встречи будут ситуация в Украине и развитие событий в Сирии.