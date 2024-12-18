Рада проголосовала за создание перечня террористических организаций

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада поддержала в целом создание перечня террористических организаций (законопроект №12102), сообщает Левый берег.

Как заявила депутат Ирина Геращенко, за закон проголосовали 282 народных избранника.

Документом устанавливается законодательный механизм внесения организаций в перечень террористических.

Перечень включает организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности.

Ведение перечня возлагается на СБУ, которая теперь имеет четкий список оснований для включения устраняющих дискрецию организаций.