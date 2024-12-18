"Укрзализныця" вернула объемы перевозок пассажиров до довоенного уровня

ОАО "Укрзализныця" в этом году по пассажирскому направлению достигла показателя довоенного уровня, сообщает Экономическая правда.

Такие итоги работы компании за год обнародовало Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что в течение года было перевезено 57,2 млн пассажиров в дальнем и пригородном сообщении.

Значительную роль сыграли эвакуационные рейсы, благодаря которым более 4 млн человек, в том числе 1 млн детей, смогли найти безопасное место.

Сейчас "Укрзализныця" осуществляет перевозки на более 100 внутренних маршрутов и более 20 - в международном направлении, в том числе через Хелм, Чоп и Рава-Русскую.

В следующем году компания планирует закупить 80 новых электровозов, 40 тепловозов, 56 новых пассажирских вагонов и реализовать проект реконструкции колеи европейского стандарта 1 435 мм на участке Чоп - Ужгород.

Напомним:

Для удобства пассажиров во время Рождественских и Новогодних праздников, "Укрзализныця" запускает шесть дополнительных рейсов, чтобы обеспечить комфортные путешествия для украинцев во время праздничного сезона..