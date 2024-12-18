Пограничники достали из Тисы тело еще одного утопленника

В Закарпатье пограничники получили информацию от румынской стороны об обнаружении тела человека в реке Тиса.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины из Киевщины.

"Тело мужчины находилось в реке в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния)" , – говорится в сообщении.

Пограничники предполагают, что мужчина мог стать жертвой переправителей, которые "подвергают своих "клиентов" смертельной опасности".

С начала декабря 2024 года это уже второй случай обнаружения тела человека на речном участке границы.

В ГНСУ сообщили, что с начала военного положения в Украине зафиксировано уже около 50 фактов гибели мужчин во время незаконного пересечения государственной границы.