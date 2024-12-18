Шмыгаль: Украина получила транш на 4,1 млрд евро от Евросоюза

Украина получила от Еврокомиссии транш на 4,1 млрд евро по программе Ukraine Facility. Общий объем помощи в 2024 году достиг 16,1 млрд евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорит его публикация в Х.

"Эта поддержка отражает значительный прогресс Украины в ключевых реформах, изложенных в Плане для Украины, от борьбы с коррупцией до энергетики и защиты окружающей среды", - написал он.

По его словам, неизменная приверженность ЕС в рамках Программы Ukraine Facility до 2027 года на 50 млрд евро укрепляет устойчивость Украины и продвигает нас по пути вступления в ЕС.

Как отметили в Минфине, средства будут направлены на приоритетные потребности госбюджета в социальной и гуманитарной сфере.

На 2025 год программой Ukraine Facility предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки.

Программа Ukraine Facility

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Из этой суммы до 32 млрд евро выделено на поддержку реформ и инвестиций, изложенных в Украинском плане, в соответствии с которым выплаты будут обусловлены достижением определенных показателей. Украинский фонд уже выплатил 6 млрд евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро в виде предварительного финансирования и первый взнос в размере почти 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд евро в виде безвозвратной финансовой поддержки и более 2,6 млрд евро в виде кредитов.

В декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов международной помощи. По прогнозу НБУ, общий объем помощи достигнет 41,5 млрд долларов.