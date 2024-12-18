На канале "Рада" обнаружили ряд нарушений на миллионы гривен

Счетная палата во время аудита Верховной Рады выявила ряд нарушений на телеканале "Рада". Об этом пишет движение ЧЕСНО со ссылкой на аудит Счетной палаты, который презентовали 17 декабря. Отчет аудита Счетной палаты охватил период работы Верховной Рады с 2020 года по 2023 год включительно, сообщает Экономическая правда.

"Компания "Кинокит" из орбиты экс-заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко без конкуренции получила подряды на более 250 млн грн для изготовления контента телеканала "Рада".

Кроме того, государственные органы не имеют документов на право постоянного пользования на четыре земельных участка общей площадью 126 тыс. кв. м, а предприятия и учреждения, которые обеспечивают работу ВРУ, не имеют прав на 33 объекта недвижимого имущества" , - говорится в сообщении.

В ходе анализа Счетная палата обнаружила, что значительная часть оборудования государственного предприятия телеканала "Рада" устарела и требует замены. Вроде бы из-за отсутствия качественного оборудования парламентский телеканал заключил договоры на производство медийного продукта с ООО "Кинокит" на общую сумму 276 млн грн.

"Эту компанию связывают с экс-заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко, который ныне является советником министра обороны Рустема Умерова. Основательницей и владелицей "Кинокита" является выпускница "Украинской киношколы" Юлия Дроздова. Эту школу, как ранее сообщали журналисты, основала жена Кирилла Тимошенко Алена" , - говорится в сообщении.

Аудиторы также сообщили, что телеканал "Рада" в 2021-2022 годах предоставлял свое имущество в безвозмездное пользование. Аналогичная ситуация также была и с ГКП "Столовая "Управление делами Аппарата Верховной Рады" в 2020-2023 годах. По подсчетам аудиторов Счетной палаты, в результате этого государство понесло убытки на 4,8 млн.

Эти два госпредприятия также имели нарушения при проведении закупок товаров и услуг. В частности, ГКП "Столовая" в течение 2020-2021 годов заключило соглашения на 16,6 млн грн без использования системы Prozorro, а телеканал "Рада" не обнародовал отчетов о выполнении завершенных договоров на общую сумму 22,9 млн грн, что нарушает законодательство в сфере публичных закупок.