Депутаты одобрили евроинтеграционный закон о развитии минерально-сырьевой базы

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада в целом приняла евроинтеграционный законопроект об Общеукраинской программе развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года (законпроект №6227), сообщает Левый берег.

Как написала нардеп Ирина Геращенко, закон поддержали 245 нардепов.

Он обновляет программу, утвержденную в 2011 году:

новая редакция разделов I-II ("Общая часть", "Цель Программы") и приложений 2-3;

дополнение новыми разделами, "Пути решения проблемы", "Региональные исследования" и "Государственный мониторинг недр";

обновление задач и мероприятий программы, включая главы "Нетрадиционные углеводороды" и "Подземные воды".

Отметим, принятие этого закона является одним из пунктов по Ukraine Facility Plan. В апреле Европейская комиссия поддержала план реформ правительства Украины Ukraine Plan в рамках механизма Ukraine Facility. Он определяет условия получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи в 2024–2027 годах.