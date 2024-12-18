К эксплуатации в ВСУ был допущен бесшумный роботизированный транспортер

Министерство обороны кодифицировало и допустило к поставке универсальный наземный роботизированный комплекс CRAB-LS отечественного производства, сообщает Министерство обороны.

CRAB-LS предназначен для выполнения задач прежде всего логистического обеспечения – доставка на позиции необходимых средств, боеприпасов, снаряжения и эвакуации раненых.

Комплекс обладает бесшумным высокотяговым электрическим двигателем, вездеходными шинами, позволяющими преодолевать песчаные насыпи, болотистые участки, неглубокие рвы и препятствия.

Комплексы CRAB-LS уже выполняют в Силах обороны различные задачи. Эвакуировали десятки раненых и доставили десятки тонн грузов (боекомплекты, провизию) в районе интенсивных боевых действий.