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Рада не смогла отозвать Бойко из парламентского комитета по правам человека

Рада не смогла отозвать Бойко из парламентского комитета по правам человека
Фото: facebook.com/OppositionPlatformForLife

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада не смогла отозвать нардепа из ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, сообщает Левый берег.

Как написал нардеп Ярослав Железняк, "за" всего 217 голосов.

Голоса за исключение Бойко из Комитета:

  • СН – 166;
  • ЕС – 17;
  • Родина – 7;
  • Платформа при жизни – 0;
  • Голос – 12;
  • Восстановление – 0;
  • За будущее – 4;
  • Доверие – 4;
  • Внефракционные – 7.

Отметим, инициатива об отзыве Бойко из комитета Совета по правам человека появилась после заявлений депутата о "радикалах" в Украине и притеснения русскоязычных.

Вчера Бойко посетил СБУ, после чего опубликовал видео с извинениями перед украинцами, в котором назвал Путина "военным преступником" и заявил, что не хочет, чтобы его слова использовала Россия.

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