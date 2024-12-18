Рада не смогла отозвать Бойко из парламентского комитета по правам человека
Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада не смогла отозвать нардепа из ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, сообщает Левый берег.
Как написал нардеп Ярослав Железняк, "за" всего 217 голосов.
Голоса за исключение Бойко из Комитета:
- СН – 166;
- ЕС – 17;
- Родина – 7;
- Платформа при жизни – 0;
- Голос – 12;
- Восстановление – 0;
- За будущее – 4;
- Доверие – 4;
- Внефракционные – 7.
Отметим, инициатива об отзыве Бойко из комитета Совета по правам человека появилась после заявлений депутата о "радикалах" в Украине и притеснения русскоязычных.
Вчера Бойко посетил СБУ, после чего опубликовал видео с извинениями перед украинцами, в котором назвал Путина "военным преступником" и заявил, что не хочет, чтобы его слова использовала Россия.