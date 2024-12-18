Рада не смогла отозвать Бойко из парламентского комитета по правам человека

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада не смогла отозвать нардепа из ОПЗЖ Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений, сообщает Левый берег.

Как написал нардеп Ярослав Железняк, "за" всего 217 голосов.

Голоса за исключение Бойко из Комитета:

СН – 166;

ЕС – 17;

Родина – 7;

Платформа при жизни – 0;

Голос – 12;

Восстановление – 0;

За будущее – 4;

Доверие – 4;

Внефракционные – 7.

Отметим, инициатива об отзыве Бойко из комитета Совета по правам человека появилась после заявлений депутата о "радикалах" в Украине и притеснения русскоязычных.

Вчера Бойко посетил СБУ, после чего опубликовал видео с извинениями перед украинцами, в котором назвал Путина "военным преступником" и заявил, что не хочет, чтобы его слова использовала Россия.