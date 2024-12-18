В МИД Украины отреагировали на переход лидерства "Рамштайна" от США в НАТО

Украина на пути к членству в НАТО достигает такого уровня отношений с Альянсом, что это будет естественным образом перерастать и в усиление координации оказания военной помощи нашей стране, которая сейчас осуществляется при лидерстве США в формате "Рамштайн". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с австралийской коллегой Пенни Вонг пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли механизм передачи лидерства в формате "Рамштайн" от США в НАТО, глава украинской дипломатии напомнил, что формат "Рамштайн" был создан в первые месяцы после начала полномасштабного вторжения для обеспечения непрерывности поставок оружия Украине. По его словам, формат проявил себя как чрезвычайно действенный, поскольку давал возможность четкого планирования для украинской стороны и координации действий союзников по укреплению нашей обороноспособности.

"С НАТО мы сейчас достигаем такого уровня отношений на пути к членству в Альянсе, который, естественно, будет перерастать и в усиление координации. Поэтому эти процессы неотъемлемы, связанные с дальнейшим продвижением Украины на пути к членству в НАТО, к реализации наших евроатлантических стремлений" , - сказал Сибига.

Как сообщалось, Министр обороны Украины Рустем Умеров в июне прокомментировал суть плана НАТО взять на себя международную координацию поставок оружия и организации тренировок для украинских Вооруженных сил в рамках инициированного Соединенными Штатами формата "Рамштайн". Он объяснил это необходимостью контроля за своевременным получением Украиной военной помощи от его участников и предоставлением Альянсу юридических рычагов для этого, поскольку не все страны своевременно выполняют взятые на себя обязательства.