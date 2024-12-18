Нардепы сделали шаг к изменению условий кредитования имущества в оккупации

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект об смягчении условий кредитования и лизинга во время военного положения для людей, чье имущество попало в оккупацию. Речь идет о документе №12148, сообщает Левый берег.

"Это очень важный законопроект. Многие предприниматели, чье имущество осталось на оккупированных территориях, потеряли возможность выплачивать свои кредиты. Они выехали с оккупированных территорий. А теперь из них выбивают этот кредит, хотя возможности выплатить они физически не имеют. Из-за оккупации. Это просто безумие. ", – написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Он написал, что основными положениями законопроекта являются:

На период военного положения запрет на принудительное взыскание долгов с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.

Продление срока действия договора кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств срок приостановления начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.

На срок приостановки обязательства по уплате кредита – приостановка процесса принудительного их взыскания.

Поддержали законопроект 265 народных депутатов.