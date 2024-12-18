Трамп встретился с гендиректором TikTok по поводу блокировки соцсети в США

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу встретился с Дональдом Трампом по поводу закона о блокировании соцсети на территории США. Об этом пишет американская журналистка и ведущая CNN Кейтлен Коллинз, сообщает Mezha Media.

Встреча прошла 16 декабря 2024 года на курорте Трампа Мар-а-Лаго. Хотя Трамп и пытался запретить TikTok во время своего первого президентского срока, сейчас он выступает ярым поклонником китайской соцсети.

В марте он заявил, что запрет платформы в США будет способствовать росту монополии Meta.

"Без TikTok вы можете сделать Facebook больше, а я считаю Facebook врагом народа" , - говорил Трамп.

Закон о запрете вступит в силу ровно за день инаугурации Трампа - 19 января 2025 года. Смена президента была одним из аргументов ByteDance в апелляционном суде. Компания считает, что у нового президента должно быть время, чтобы решить, как действовать в сложившейся ситуации. Однако судьи единогласно отклонили этот довод. Сейчас компания уже обратилась в Верховный Суд США.