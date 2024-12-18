В Минцифры отрицают взлом "Дії" после истории с мошенническими кредитами

Минцифры отреагировало на историю Виктории Александровой о том, что злоумышленники смогли оформить на ее имя кредиты в разных банковских учреждениях через ее аккаунт в приложении "Действие". Мошенники имели доступ к ее счету ФЛП в ОТП Банке и его уже не актуальному номеру телефона, сообщает Mezha Media.

"Дію" никто не взламывал и через нее никакие кредиты не были оформлены" , - пишут представители Минцифры.

Злоумышленники получили доступ к BankID потерпевшей, что позволило им оформлять кредиты от ее имени. Они также использовали BankID, чтобы войти в действие, но ничего сделать в сервисе не смогли, поскольку передать копию цифрового паспорта или оформить кредит через действие без владельца и цифровой подписи невозможно.

"Минцифра в очередной раз отмечает, что "Дія" — это самый безопасный украинский государственный IT-продукт. Она не хранит персональные данные, а лишь отображает информацию, которая уже есть о вас в реестрах" , — пишет Минцифры.

Виктория Александрова сообщила, что с ней связались представители ОТП Банка, подробно расспросили что и как случилось, чтобы обнаружить и закрыть уязвимые места. Кроме этого представители ОТП Банка проявили инициативу в поиске идей, как ограничить мошенникам доступ к государственным сервисам через ее BankID.

Скриншот кредитной истории после взлома онлайн-банкинга мошенниками (Виктория Александрова / LinkedIn)

Также Виктория добавляет, что пообщалась с представителями Действия. Сервис отрицает информацию об изломе.