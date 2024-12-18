Польский министр: Венгрия уже не восстановит отношений с ЕС при Орбане

Польский министр юстиции Адам Боднар считает, что Венгрия при премьерстве Виктора Орбана зашла слишком далеко в игнорировании законодательства ЕС, что сможет изменить курс только после смены власти, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в комментарии Politico.

По словам Боднара, пример Польши, где предыдущая власть годами конфликтовала с ЕС, показал, что нелиберальные правительства не меняют свой курс даже под огромным давлением со стороны Брюсселя.

По его мнению, при нынешнем руководстве "Венгрии может быть сложно" восстановить хорошую репутацию в Евросоюзе.

"Пример Польши показывает, что без смены руководства может быть чрезвычайно трудно изменить курс на верховенство права и восстановить демократические ценности", – добавил польский министр.

В то же время Боднар сказал, что даже если оппозиции удастся победить Орбана на выборах в Венгрии в 2026 году, нанесенный венгерскому гражданскому обществу вред будет крайне глубоким, и для его исправления понадобятся сверхусилия.

"Принимая во внимание глубину институциональных изменений, а также более слабое гражданское общество, чем в Польше", перед Европейской комиссией стоит сложная задача вернуть Будапешт в лоно ЕС, считает польский чиновник.

Комментарии Боднара появились на фоне подготовки Варшавы к председательству в Совете Европейского Союза в первом полугодии 2025 года, которое она переберет от Венгрии.

Польше после прихода к власти коалиции во главе с Дональдом Туском удалось урегулировать противоречия с Еврокомиссией и разблокировать миллиарды евро денег из фондов.