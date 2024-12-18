США обнаружили четыре российских военных самолета вблизи Аляски

Командование воздушно-космических сил Северной Америки (NORAD) сообщило об обнаружении во вторник, 17 декабря, четырех российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Об этом говорится в заявлении NORAD, сообщает Европейская правда.

Российские военные самолеты, как отмечается, находились в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза" , – подчеркнули в американском командовании.

В NORAD заверили, что благодаря многоуровневой сети спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей готовы "применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

Американские военные регулярно сообщают о пролете российских военных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. К примеру, в сентябре был зафиксирован пролет двух Ту-142.