Шольц присоединится к встречам с Зеленским в Брюсселе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц присоединится к встрече в Брюсселе политиков ЕС и НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это на брифинге подтвердил заместитель представительа федерального правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает Укринформ.

Шольц примет участие в неформальном совещании руководителей отдельных государств ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским по приглашению генерального секретаря НАТО в Брюсселе 18 декабря.

«Во время встречи речь пойдет о поддержке Украины» , - сказал замглавы, не уточняя конкретные пункты ожидаемого разговора.

Бюхнер также напомнил слова Шольца о том, что сейчас не время спекуляции о возможности участия немецких солдат в миротворческой миссии в Украине в случае достижения режима прекращения огня.

При этом он подчеркнул позицию Берлина, что ничто об Украине не может решаться через головы украинцев.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во Брюсселе во второй половине дня примет участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и НАТО, на которой хочет обсудить размещение миротворческих контингентов других стран в Украине. На следующий день украинский лидер приглашен новым главой Европейского Совета Антониу Кошта на первое заседание Европейского Совета под его руководством.

16 декабря Бундестаг по результатам поименного голосования выразил недоверие канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.