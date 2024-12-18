Арахамия анонсировал повторное голосование об увольнении Бойко из комитета по правам человека

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что постановление об увольнении нардепа Юрия Бойко с должности члена комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины еще раз вынесут на голосование.﻿ Со ссылкой на Арахамию в соцсетях, сообщает Новое время.

Верховная Рада на заседании в среду не смогла отозвать Бойко с должности. По словам главы Слуги народа, для положительного решения не хватило девяти голосов.

«По странному стечению обстоятельств не голосовали как раз те, кто больше всего кричали о „зраде“» , — написал Арахамия и привел результаты голосования.

По его словам, фракция Слуга народа поддержала решение 166 голосами, что составляет 71,2% состава фракции. Сам Арахамия проголосовал «за». Он отметил, что Европейская солидарность предоставила 17 голосов (62,9% состава), хотя ее председатель Петр Порошенко отсутствовал во время голосования.

Фракция Батькивщина отдала лишь семь голосов (29,1%). Ее лидер Юлия Тимошенко также не голосовала, хотя и присутствовала на предыдущем заседании. Фракция Голос проголосовала 12 голосами (60% состава), председатель Александра Устинова отсутствовала.

Группа Партия За будущее предоставила четыре голоса (23,5%), ее лидер Тарас Батенко поддержал решение. Такое же количество голосов (четыре) отдала группа Доверие (21%), председатель Олег Кулинич отсутствовал. Как отметил Арахамия, группы Платформа за жизнь и мир и Восстановление Украины не поддержали это решение ни одним голосом.

Среди внефракционных депутатов семь проголосовали «за», среди них председатель Рады Руслан Стефанчук, первый заместитель Александр Корниенко и заместитель Елена Кондратюк. Дмитрий Разумков не был на заседании.

14 декабря Бойко опубликовал в соцсетях пророссийское заявление о «радикалах, которые переименовывают города» и «запрете говорить на родном языке».

Комментируя заявления Бойко, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сейчас именно защита Украины и победа над РФ является ключевой целью, а не распространение российских нарративов. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нельзя говорить о любом насилии над людьми, не упоминая российского диктатора Владимира Путина, который единственный виноват в развязанной РФ войне против Украины.

17 декабря СМИ сообщили о том, что Юрий Бойко отправился в СБУ, которая вызвала депутата на допрос, где он должен был объяснить свои последние пророссийские заявления. Вскоре после этого нардеп записал новое видео, в котором извинился за свои заявления и назвал Путина военным преступником.