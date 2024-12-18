У Украины нет сил, чтобы отвоевать Крым и Донбасс - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины пока нет сил отвоевать оккупированный Крым и часть Донбасса, которые Россия "физически" контролирует, но Запад может повлиять на правителя РФ Владимира Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Зеленский во время общения онлайн с читателями Le Parisien, отвечая на вопрос, могла бы Украина "временно" отказаться от Крыма и Донбасса.

"Юридически мы не можем отказываться от своих территорий. Это запрещено Конституцией Украины. А физически для чего эти громкие слова? Если физически они контролируют сегодня часть наших территорий, то это они контролируют. К сожалению, не мы.

И если у нас на сегодня нет сил, чтобы отвоевать все наши территории, то у Запада могут найтись силы, чтобы посадить Путина на место за стол (переговоров), и дипломатично разобраться с этой войной" , - сказал президент.

"Юридически признавать оккупированные территории мы не будем". По его словам, это не компромисс. "Это значит снова, что просто ему (Путину - ред.) простить все. И это невозможно" , - отметил Зеленский.

"Дипломатия, это не значит зафиксировать оккупацию его (Путина) как нечто законное с его стороны. Это способ окончания войны, дипломатический. И здесь нам нужна сильная Америка, и сильная Европа, чтобы заставить Путина закончить войну дипломатически" , - добавил он.

В ноябре Зеленский заявлял, что Украина не может потерять десятки тысяч людей, чтобы вернуть Крым – его можно вернуть дипломатическим путем.