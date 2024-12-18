Минсоцполитики хочет возвращать украинцев из-за границы "е-Батькивщиной"

Украинские власти обсуждают с международными партнерами возможность создания цифрового инструмента взаимодействия с украинцами за рубежом, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказала во время форума "Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны" первая заместитель министра соцполитики Украины Дария Марчак.

"Мы говорим с международными партнерами, с донорами, о создании digital-инструмента. Например, мы его называем для себя "е-Батькивщина", возможно, название будет другое. Речь идет о создании цифрового инструмента взаимодействия с украинцами за рубежом, который поможет украинцам, которые рассматривают возможность возвращения в Украину, искать и работу, и жилье, в общем ближе знакомиться с теми громадами, в которые теоретически можно возвращаться" , – рассказала она.

Чиновница рассказала об еще одной важной работе в этом направлении – поиске инструментов для обеспечения индивидуальным жильем возвращаемых семей.

"В этом контексте недавно правительство приняло постановление о введении субсидий на аренду жилья. Этот инструмент будет похож на субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Будем предоставлять субсидию для семей, у которых нет достаточно финансового ресурса, доходов, чтобы самостоятельно арендовать жилье. Будем компенсировать часть. стоимости аренды при условии, что такая семья имеет официальный договор аренды. компенсировать часть ставки налога для арендодателя, чтобы стимулировать арендодателей заключать официальные договоры аренды" , – добавила Марчак.

В целом, по ее словам, в вопросе возвращения украинцев из-за границы чиновники фокусируются на нескольких группах украинцев.

военные мигранты, выехавшие после 2022 года.

украинцы, уезжавшие за границу до полномасштабного вторжения в поисках лучших возможностей, например, для экономической самореализации.

украинская диаспора – зарубежные украинцы, которые, например, уже во втором поколении живут за границей, но сохраняют свою украинскую идентичность и видят потребности и желания быть аффилированными с Украиной как с государством.

По словам заместителя министра, разрабатываемые политики направлены именно на эти три группы и сосредотачиваются на нескольких составляющих. В частности, речь идет об уже упомянутых возможностях для трудоустройства в Украине, а также о системных возможностях для коммуникации с зарубежными украинцами, целью которых является сохранение и повышение лояльности украинцев за границей.