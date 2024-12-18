В Мурманской области РФ столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В Мурманской области, что в России, грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом Мурманск-Санкт-Петербург. Один из поездов сошел с рельсов.﻿ Со ссылкой на "Риа.Новости", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как сообщают роспропагандисты, авария произошла в момент, когда пассажирский поезд прибывал на одну из станций. Сейчас движение на участке сейчас остановлено.

По предварительным данным, во время аварии в пассажирском поезде было 326 пассажиров. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем. При этом во время столкновения три вагона перевернулись на бок.

Причиной столкновения поездов стала поломка грузового поезда. Около трех часов дня по местному времени у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и он остался ждать помощи.

Однако, через час у него отказали тормоза и он, предварительно, выкатился на другую колею. Там он столкнулся с пассажирским поездом.