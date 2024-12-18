ГУР зафиксировало в рядах армии РФ наемников из Алжира

В рядах Вооруженных сил России против Украины воюют граждане Алжира﻿. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Деловая столица.

"15 декабря 2024 года во время боев в Запорожской области был убит российский наемник из Алжира Талеб Набиль, воевавший против Украины в составе армии государства-агрессора России" , — говорится в сообщении.

Известно, что 34-летний Набиль был завербован из состава военного контингента РФ в Алжире в начале марта 2024 года. В июне-июле алжирец попал на Донбасс, а в сентябре сообщил родственникам, что "отправляется на войну вглубь украинской территории".

Сестра убитого наемника утверждает, что россияне завербовали брата на войну против Украины путем обмана.

"Сначала его знакомый сказал, что их отправят в Европу, он хотел попасть в Европу. Но потом (Набиль) понял, что знакомый его обманул, и ему предложили лишь подписать контракт с российской армией на год. Они пообещали, что после года службы ему дадут российское гражданство и ежемесячную зарплату. В конце концов, они улетели из Алжира прямо в Россию" , ― рассказала женщина.

По ее словам, вместе с Талебом Набилем в составе российских оккупационных войск было еще двое наемников из Алжира – они тоже убиты.

Число алжирских наемников в составе русских оккупационных войск устанавливается. По состоянию на 18 декабря 2024 года идентифицированы 22 российских наемника из Алжира. Самому старшему из них 48 лет, самому молодому — 20.