На Одесчине настоятель церкви УПЦ МП восхвалял окупантов и Путина - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила настоятеля храма Московского патриархата в Одесской области, который оправдывал российскую агрессию в Украине и разжигал религиозную рознь﻿. Об этом говорится в заявлении СБУ, сообщает Деловая столица.

"Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки России" , — отметили в СБУ.

В сообщении не указано имя фигуранта, но по данным СМИ, речь идет о настоятеле Храма равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерее Владимире Корецком.

По информации правоохранителей, клирик оправдывал обстрелы россиянами украинской инфраструктуры, навязывал прихожанам собственную нетерпимость к представителям других конфессий и разжигал религиозную вражду.

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Служба безопасности Украины задокументировала все преступления фигуранта дела и сообщила ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: оправдание вооруженной агрессии РФ и нарушение равноправия граждан.

Судебно-лингвистическая экспертиза, проведенная СБУ, подтвердила факты информационно-подрывной деятельности протоиерея в пользу РФ.

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Сейчас продолжается расследование для установления всех деталей преступлений. Настоятелю храма грозит тюремное заключение.