Министр обороны Британии высказался в Киеве по поводу ядерных запугиваний Путина

Ядерные угрозы, исходящие из Кремля, не должны пугать западных лидеров, так что поддержка Украины будет продолжаться. Об этом в блицинтервью заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев, сообщает Укринформ.

На вопрос о попытках российского лидера Владимира Путина навязать западному миру собственные правила игры благодаря ядерным угрозам Гили заявил: «Во-первых, нас не должна пугать риторика Путина или какие-либо его действия по эскалации. И она нас не пугает».

Он добавил, что целью его визита в Киев было обсудить с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совместный план по укреплению Украины.

Речь идет об укреплении «не только сейчас, в битве, которую вы ведете, но и в течение 2025 года и на будущее», пояснил британский министр.

«Это также способ заявить Путину, что мы будем поддерживать Украину и будем работать над координацией деятельности других стран, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется» , - сообщил Гили.

Он выразил убеждение, что Путин «не победит, сколько бы это ни продолжалось».

«Нужно делать Украину сильнее и оказывать давление на Путина. Это наш императив, который требует от нас совместной работы в течение следующих недель и месяцев» , - резюмировал Гили.

Ранее сообщалось, что российские СМИ с февраля 2022 более 5500 раз упоминали о возможности применения РФ ядерного оружия.