Под Варшавой произошел пожар в центре ядерных исследований

В Национальном центре ядерных исследований в Польше произошел пожар. Он находится недалеко от Варшавы. Со ссылкой на RMF FM, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным польских СМИ, Центр расположен в городе Отвоцк под Варшавой. Предварительно, там произошел взрыв газа в лаборатории, которую арендовала сторонняя компания. В пожаре пострадали два человека.

Как сообщил директор центра Гжегож Кшиштошек, инцидент произошел далеко от ядерного реактора, в подвале технического здания. По его мнению, пожар произошел скорее всего потому, что "кто-то допустил ошибку".

Стоит заметить, что Национальный центр ядерных исследований является одним из крупнейших научно-исследовательских институтов в Польше. В его распоряжении единственный в Польше исследовательский ядерный реактор MARIA.