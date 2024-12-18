Зеленский опроверг слухи об участии украинских военных в свержении Асада

Президент Владимир Зеленский не подтвердил информацию СМИ о том, что украинские военные специалисты помогали сирийским повстанцам свергнуть режим Башара Асада﻿. Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Parisien, сообщает Деловая столица.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной помощи Киева сирийским повстанцам, глава государства подчеркнул: "Нет. Нет такой официальной информации. Мы сегодня говорим о гуманитарном треке, о том, что мы действительно готовы помочь населению Сирии".

По словам Зеленского, уже состоялись контакты с представителями новых сирийских властей по поводу отправки муки, пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла.

Ранее The Washington Post сообщало, что сирийская повстанческая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) получила незначительную военную помощь от Украины во время операции по свержению режима Башара Асада.

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Сирии не допустить продовольственного кризиса, в частности, благодаря гуманитарной программе "Зерно из Украины".