Сырский объяснил решение наступать на Курскую область

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что должен был осуществить наступательную операцию в Курской области, ведь не имел другого выбора, потому что армия РФ могла прорваться на Сумщину и Харьковщину.﻿﻿ Со ссылкой на интервью Сырского Le Monde, сообщает Суспільне.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы" , - сказал главком.

Сырский также считает, что таким образом был ослаблен наступательный потенциал российских войск и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".