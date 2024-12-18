Сырский объяснил решение наступать на Курскую область
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что должен был осуществить наступательную операцию в Курской области, ведь не имел другого выбора, потому что армия РФ могла прорваться на Сумщину и Харьковщину. Со ссылкой на интервью Сырского Le Monde, сообщает Суспільне.
"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал главком.
Сырский также считает, что таким образом был ослаблен наступательный потенциал российских войск и снижена интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".